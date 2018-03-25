عصير الليمون لحمايتك من أمراض القلب

يحتوى الليمون على كربوهيدرات وألياف غذائية، وبروتين، وكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، والتي ذكرها الموقع الأمريكى "healthline"، وهى: مصدر جيد لفيتامين C يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين C (ج)، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة الضارة.

ويعمل فيتامين (ج)، على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية، وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى الوقاية أو الحد من نزلات البرد.

يحافظ على نضارة البشرة يحتوى الليمون على فيتامين C الذى يساعد على تقليل تجاعيد بالبشرة، وفى إطار هذا السياق، أشارت إحدى الدراسات التي نشرت في الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من فيتامين (ج)، أقل عرضة لجفاف البشرة والتجاعيد.

ويعمل الماء أيضاً على تحسين الجلد، والحفاظ على رطوبة البشرة، ولذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة البشرة والتخلص من السموم.

فقدان الوزن يحتوى الليمون على مضادات الأكسدة بوليفينول الذى يعمل على انخفاض الوزن بشكل كبير

تحسين عملية الهضم يساعد شرب عصير الليمون عند الاستيقاظ على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، الأمر الذى يساعد على هضم الطعام، ومنع تراكم السموم بالجسم.

التخلص من رائحة الكريهة بالفم يعمل الليمون على التخلص من الروائح الكريهة بالفم والناتجة عن تناول بعض الأطعمة مثل البصل والثوم، وذلك من خلال شرب كوب من ماء الليمون بعد تناول وجبات الطعام، وذلك لأن الليمون يعمل على تحفيز اللعاب، ويساعد الماء على منع جفاف الفم، مما يقضى على رائحة الفم الكريهة التي تسببها زيادة نمو البكتيريا.

الوقاية من حصوات الكلى يساعد عصير الليمون على منع تكوين حصوات الكلى، لاحتوائه على حمض الستريك، وذلك من خلال شرب 1/2 كوب من عصير الليمون يومياً .