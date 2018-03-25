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الاحتلال يتراجع: الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلهما بسبب رصاص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:19 - 25 مارس 2018
القبة الحديدية القبة الحديدية
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تراجع جيش الاحتلال، مساء اليوم، عن زعمه بإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان في الداخل المحتلة

وقال جيش الاحتلال: "لم يطلق أي صواريخ تجاهنا، كل ما حصل أن الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلها بسبب رصاص ثقيل وكثيف من تدريبات حماس .

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