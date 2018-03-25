الاحتلال يتراجع: الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلهما بسبب رصاص

تراجع جيش الاحتلال، مساء اليوم، عن زعمه بإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان في الداخل المحتلة
وقال جيش الاحتلال: "لم يطلق أي صواريخ تجاهنا، كل ما حصل أن الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلها بسبب رصاص ثقيل وكثيف من تدريبات حماس .
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