الاحتلال يتراجع: الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلهما بسبب رصاص

تراجع جيش الاحتلال، مساء اليوم، عن زعمه بإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان في الداخل المحتلة

وقال جيش الاحتلال: "لم يطلق أي صواريخ تجاهنا، كل ما حصل أن الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلها بسبب رصاص ثقيل وكثيف من تدريبات حماس .