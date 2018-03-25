إتلاف "120" كيلو جرام سمك فاسد بغزة

أتلفت مباحث التموين في محافظة غزة اليوم الأحد "120" كيلو جرام من السمك الفاسد والمنتهي الصلاحية، وذلك بعد جولة تفقدية داخل أسواق السمك والحسبة.

وأوضح مدير دائرة التموين في المباحث العامة الرائد أحمد قنيطة أن تفقد الحسبة وأسواق السمك يأتي بشكل شبه يومي، حيث يتم تفقد كميات الأسماك التي يستوردها الصيادين بالإضافة إلى الكميات التي يصطادونها من بحر غزة .

وأضاف قنيطة أنه خلال الحملة تم ضبط أكثر من 120 كيلو سمك من نوع خنزير وذلك في ميناء الصيادين لدي أحد التجار، وهذه الكمية استوردها التاجر من مصر وعند الفحص تبين فسادها و تم إتلاف كامل الكميه.