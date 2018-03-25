أميركي يؤمن أن الأرض مسطحه.. فماذا فعل ليثبت ذلك؟

لا يزال الأميركي مايك هيوز يصر بل ويؤمن أن كوكب الأرض مسطح لا بيضاوي، الأمر الذي دعاه للتحليق بصاروخ ذاتي الصنع وأخذ جوله في فضاء الأرض.

وحلق هيوز من ولاية كاليفورنيا، على متن جهازه "صاروخ البخار" على ارتفاع 570 متر فوق سطح الأرض، موضحاً أنه مر من مدينة ايمبوي المهجورة الواقعة جنوب كاليفورنيا وهبط بمظلة في صحراء موهافي على بعد 450مترا من مكان الانطلاق.

وأضاف هيوز البالغ من العمر 61عاما انه أثناء الهبوط انقسم رأس الصاروخ إلى جزئيين رغم ذلك فهو بحالة صحية جيدة الا انه اشتكى من بعض الالم في الظهر فقط.

ويأمل هيوز بإنتاج صاروخ يساعده في التحليق بالفضاء الخارجي للحصول على أي أدلة تثبت صحة اعتقاده.