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هكذا يتم "تعذيب" ملايين الموظفين حول العالم !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:08 - 25 مارس 2018
موظفين موظفين
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أكدت دراسة حديثة أن الملايين من الموظفين حول العالم يجبرون على "عادة يومية خاطئة" تزيد الضغط النفسي عليهم وتسبب لهم الإرهاق.

وكشفت الدراسة أن الساعة البيولوجية للإنسان ليست مبرمجة كي يذهب إلى العمل قبل العاشرة صباحا، موضحةً أن بدء العمل في ساعة مبكرة من اليوم لن يكون له مردود جيد، بل سيولد ضغطا نفسيا كبيرا ويسبب الإرهاق للموظف.

وأضافت أن بدأ مئات الملايين من الموظفين حول العالم أعمالهم في ساعات مبكرة، كالسابعة أو الثامنة صباحا، بعد استيقاظ صعب وتذمر من الذهاب للعمل.

ويشدد معدوا الدراسة على أن الأطفال في سن مبكر لا ينبغي أن يذهبوا إلى المدرسة قبل الثامنة والنصف صباحا.

وأوضحت الدراسة أننا "نعيش في مجتمع لا يتمتع بالقدر الكافي من النوم"، مشيرة إلى أن ذلك "يتسبب في إعاقة النظام البدني والعاطفي المرتبط بالمؤهلات والقدرات، الأمر الذي يقلل تركيز الموظف وبالتالي إنتاجيته".

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