مخطط استيطاني للاستيلاء على 291 دونماً من أراضي الخليل

صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين المستولى عليها غرب دورا، في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ويهدف المخطط، الذي نشر على الموقع الالكتروني لداخلية الاحتلال، بتاريخ 14/2/2018، إلى ربط المستوطنة "نيجهوت" بالبؤرة الاستيطانية "ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستوطنتين وربطهما بالطرق الدائرية وعمل جسر عليها.

وتبلغ مساحة المخطط 291 دونما، ويحمل الرقم أ/1/521، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضٍ زراعية حسب المخطط RJ-5 إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.

وقال مركز أبحاث الأراضي في القدس، إنّ المخطط يأتي لتوسعة المستوطنة القائمة على أراضي المواطنين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيد من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستوطنة المذكورة.