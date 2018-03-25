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محكمة إسرائيلية تحكم على فلسطينية بالسجن بتهمة "التحريض"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:55 - 25 مارس 2018
ياسمين سرور ياسمين سرور
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حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر على الأسيرة ياسمين عبدالرحمن أبو سرور (21 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بتهمة التحريض عبر "فيس بوك"

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسيرة المحررة عام 2015 " ياسمين ابوسرور" بتاريخ 17/1/2018 ، بعد اقتحام منزل عائلتها ونقلها الى التحقيق ثم الى سجن هشارون للنساء ووجهت لها تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت عليها بالسجن لسبعة اشهر.

وفى الشهر الماضى عادت قوات الاحتلال الى منزل عائلتها وصادرت جهاز الحاسوب الخاص بها .

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