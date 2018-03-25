وزارة الثقافة تقيم غداً بيت عزاء للفنانة المناضلة ريم بنا

تقيم وزارة الثقافة يوم غد الإثنين، بيت عزاء للفنانة القديرة ريم بنا من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء، في قاعة الاتحاد النسائي العربي، مقابل مبنى بلدية البيرة.

ويأتي ذلك، حسب بيان للوزارة، تقديراً من الوزارة للدور الوطني والثقافي الكبير الذي لعبته الفنان بنا، طوال سنيّ حياتها، وهي التي اختارتها الوزارة شخصية العام الثقافية للعام 2016، ولقناعتها بالخسارة الكبيرة لرحيل فنانة مناضلة بحجمها.

وكانت وزارة الثقافة نعت الفنانة الفلسطينية القديرة ريم بنا، التي رحلت، أمس، بعد أن تركت بصوتها العديد من الأغنيات التي تتغنى بفلسطين، وتناهض الاحتلال، حتى باتت، رمزاً ملهماً للنضال ضد الاحتلال الذي ينخر جسد فلسطين، وضد مرض السرطان الذي تفوقت عليه أكثر من مرة خلال سنوات العلاج.

بنا مغنية وملحنة فلسطينية كما أنها موزعة موسيقية وناشطة، وُلدت في العام 1966، بمدينة الناصرة في أراضي عام 1948، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.

درست ريم بنّا الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في موسكو وتخرجت العام 1991، بعد ست سنوات أكاديمية درست خلالها الغناء الحديث وقيادة المجموعات الموسيقية.. ولها عدة ألبومات موسيقية يطغى عليها الطابع الوطني كما أن لها عدة ألبومات أغاني للأطفال، ولها أيضاً العديد من المشاركات في احتفاليات ونشاطات عالمية لنصرة حقوق الإنسان.. ويتميز أسلوبها الموسيقي بدمج التهاليل الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية.