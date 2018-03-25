رام الله ترجئ سفر لجنة الحج المشتركة من غزة بسبب التوتر السياسي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله زياد الرجوب "إرجاء سفر أعضاء لجنة الحج والعمرة المشتركة من قطاع غزة، بسبب التطورات السياسية الأخيرة الحاصلة والوضع القائم في غزة، خاصة بعد تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله".

يشار إلى أن سفر اللجنة المشتركة كان مقررًا في الفتحة الأخيرة لمعبر رفح البري، وذلك لحجز أماكن إقامة حجاج غزة للموسم القادم 2018.

وقال الرجوب لـ"فلسطين اليوم" "إن المناخ السياسي القائم انعكس على موضوع سفر اللجنة"، مضيفاً "أن موضوع اللجنة وغيره من المواضيع سيتم تقييمها للوصول إلى آلية التعامل في هذا الأمر وغيره من الأمور دون ان تنعكس الخطوة على الحجاج".

وأشار إلى أن "إرجاء سفر اللجنة لا يعني أنه لن يكون هناك حج في غزة، وإجراءات الحج سيتم استكمالها بطبيعة الحال، ومعنا وقت كافي لمتابعة الأمور وتقييمها وترتيب سفر الحجاج".

في السياق، أوضح الرجوب أن وزارته انتهت من جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بحجاج المحافظات الشمالية والجنوبية لموسم الحج للعام 2018، عدا حجز السكن لقطاع غزة، مشيراً إلى أن ترتيبات الحج تسير بوتيرة إيجابية.

وعن تأخر استئجار الفنادق والسكن لحجاج القطاع، وانعكاس التأخير على مسافة السكن من الحرم المكي، وشكاوى الحجاج الغزيين من السكن البعيد، قال: "لا نفرق بين حاج وحاج إطلاقاً، ولكن في إشكالية سكن حجاج المحافظات الجنوبية البعيد حوالي 2 كيلو عن الحرم المكي، هناك اتفاق مع اللجنة المشتركة والإخوة في اوقاف غزة على عدم اثقال كاهل حجاج غزة من الناحية المادية، إذ أن استئجار مكان قرب الحرم المكي سيزيد من التكاليف المالية؛ لاسيما أن الحاج الغزي يتكلف تذكرة طائرة وهو ما لا يتكلفها الحاج في المحافظات الشمالية".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحج المشتركة في غزة مشكلة من العديد من الأطياف الفلسطينية، وهي التي تتابع إجراءات التحضير لموسم الحج والعمرة في القطاع كل عام من بدايته حتى النهاية.

وتعتبر هذه الفترة المثالية التي يتم حجز أماكن إقامة الحجاج وترتيب أوضاع موسم الحج كل عام، وذلك لضمان إقامة حجاج فلسطين في أقرب الفنادق إلى الحرم المكي.