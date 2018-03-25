قراقع: الأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، إن الأسرى الإداريين يرفضون التهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة لإجبارهم على المثول دون توقف أمام محاكم الاعتقال الإداري، وإن خطواتهم بمقاطعة المحاكم متواصلة دون توقف حتى إعادة النظر في قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وأشار قراقع في تصريحات له، إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية هددت عدداً من الأسرى الإداريين باستخدام القوة والقمع لإجبارهم على المثول أمام المحاكم التي يرفض الأسرى الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها، وهذا ما جرى مع الأسير صالح الجعيدي من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم، والمحكوم إدارياً.

وكشف قراقع أن لقاءات أجريت بين الأسرى الإداريين في سجن عوفر ومسؤول الاستخبارات في السجون المدعو بيتون حضرها كل من الأسيرين أكرم حامد ويحيى جادو ولكن لم تسفر عن نتائج أو اتفاق يلبي مطالب الإداريين، وكذلك عقدت لقاءات مطولة مع مندوب الصليب الأحمر الدولي بهدف ممارسة الصليب الضغوطات لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري التعسفية.

ويذكر أن ما يقارب 500 أسير إداري من بينهم 3 أسيرات قاصرات يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري منذ 15 من الشهر الماضي.