أنباء عن اعتزال بوفون دولياً بشكل نهائي

أكدت تقارير صحفية أن حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون نجم يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا، استقر على إنهاء مسيرته الدولية بشكل نهائي، بعد التراجع عن نفس الخطوة فور فشل "الأتزوري" في التأهل لكأس العالم (روسيا 2018).

وقالت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) أن الأسطورة الإيطالية قرر أن تكون المباراة الودية أمام الأرجنتين التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب "الاتحاد" معقل نادي مانشستر سيتي، وانتهت بخسارة إيطاليا بهدفين دون رد، هي آخر مباراة له مع منتخب بلاده.

وتعرض بوفون (40 عاماً) لانتقادات لاذعة بسبب أدائه في المباراة، خاصة بسبب الهدف الأول للأرجنتين الذي سجله إيفر بانيجا، ويقال الآن أن الانتقادات قد أدت إلى اقتناع الحارس الأسطوري بعدم اللعب لمنتخب بلاده مرة أخرى، مع التركيز بشكل أساسي على مسيرته مع فريق يوفنتوس.

وسينتهي عقد بوفون الحالي مع نادي "السيدة العجوز" في يونيو المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن ينهي مسيرته الكروية بشكل كامل في نهاية الموسم الحالي.

ورغم ما قيل عن أن بوفون لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مستقبله، لكن التقارير الأخيرة في إيطاليا تقول إن هذا سيكون الموسم الأخير له كلاعب كرة قدم محترف، ومن المتوقع أن يعلن أيقونة "البيانكونيري" عن قراره خلال أسابيع قليلة.