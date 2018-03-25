الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، عرف من بينهم المواطن احمد مصباح الهوارين.
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