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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:21 - 25 مارس 2018
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، عرف من بينهم المواطن احمد مصباح الهوارين.

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