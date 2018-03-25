سواتر ترابية لحماية المشاركين في مسيرة العودة الكبرى

بدأت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى بتسوية الأراضي المتاخمة للحدود مع الأراضي المحتلة لإنشاء مخيم محاط بسواتر ترابية على طول المناطق الحدودية الشرقية وذلك لحماية أماكن الاعتصامات السلمية.

الناطق باسم اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة احمد أبو ارتيمة أكد أن العد التنازلي بدأ من اجل الاعتصام السلمي قبل السلك الفاصل بـ700 متر، مبينا انه ليس ضمن مخططات وأهداف مسيرات العودة اجتياز السلك الفاصل.

وقال أبو ارتيمة في تصريحات صحفية إن أياما قليلة تفصلنا عن يوم الجمعة الثلاثين من آذار وهو اليوم المقرر لمسيرة العودة والاعتصام السلمي، مشيرا الى وجود لجان تخصصية تعمل على مدار الساعة وفي خطوط متوازية ومتكاملة في الجوانب الاعلامية والتحشيدية والتجيهيزية.

ولفت الى أنه تم تحديد أماكن التجمهر من رفح جنوبا الى بيت حانون شمالا هذه الأماكن ستكون ميادين التجمع السلمي والاعتصام للمشاركين في مسيرات العودة، لافتا" أن مسيرة العودة هدفها الاستراتيجي العودة الفعلية واجتياز السلك الفاصل ضمن حشود جماهيرية كبيرة ولكن ليس الآن".

وأشار ابو ارتيمة الى وجود تحضيرات كبيرة جدا تشارك فيها مختلف القوى الوطنية ومكونات الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وعمل دؤوب على مدار الساعة من جميع النواحي من اجل التجهيز لهذا الاعتصام.