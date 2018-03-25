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صلاح يحسم قراره تجاه اهتمام ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:23 - 25 مارس 2018
محمد صلاح محمد صلاح
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كشفت تقارير صحفية عن أن النجم المصري محمد صلاح اتخذ قراراً بشأن إمكانية رحيله عن ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق الجناح مع "الريدز" هذا الموسم، وسجل 36 هدفاً في جميع المسابقات، وهو ما جعل تقارير صحفية تربطه بالانتقال لكبرى أندية أوروبا ومنهم ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح لن يغادر جدران ملعب "أنفيلد" على الأقل في المدى القريب، فيما تستعد إدارة ليفربول لتقديم عرض بعقد جديد للاعب المصري سيمنحه راتباً أسبوعياً قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح متحمس للبقاء مع ليفربول لموسم واحد آخر على الأقل، حيث يريد صاحب الـ 25 عاماً إثبات نفسه أكثر في إنجلترا بعد فترة غير ناجحة سابقة في تشيلسي.

وأضافت أنه على الرغم من أن زميله فيليب كوتينيو انتقل إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، إلا أن أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي لا يريد السير على خطى البرازيلي.

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