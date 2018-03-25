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مصر.. 350 ألف فرد أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:00 - 25 مارس 2018
نحو 59 مليونا و78 ألف و138 ناخبا يصوتون في الانتخابات نحو 59 مليونا و78 ألف و138 ناخبا يصوتون في الانتخابات
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أعلن مصدر أمنى مصري، الأحد، تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها الاثنين، ولمدة 3 أيام.

وقال المصدر إن خطة تأمين الانتخابات تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وتسلمت الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات، الأحد، مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، في 803 مدارس، تضم 13 ألف لجنة انتخابية، بعدما اشتركت الشرطة مع القوات المسلحة في تأمين مقار اللجان، وفحص خبراء المفرقعات لها.

وتحدث المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تسلم القضاة لأوراق العملية الانتخابية، بعدما بدأت المحاكم في تلقي الأوراق تمهيدا لتسليمها للقضاة، وكذلك تسليم الجهات الأمنية لمقار اللجان.

وقررت وزارة الداخلية الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية في لجان السيدات لإجراء عمليات التفتيش، حال لزم الأمر، ومساعدة السيدات من كبار السن.

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