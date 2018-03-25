ريال مدريد يحدد صفقاته في الميركاتو الصيفي

تخلى نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز عن عادته بإبرام صفقات من العيار الثقيل في المواسم الثلاثة الماضية، إلا أنه ما زال يقاتل على التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، لتعويض إخفاقه محليا بالخروج من الكأس والابتعاد عن المنافسة على لقب الليغا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير مطول لها أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التخطيط والتحضير للموسم المقبل، إذ سيعمل مسؤولو الملكي على ضم عدة لاعبين بالتشاور مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، على الرغم من عدم ضمان استمراره في منصبه.

وأوضحت الصحيفة أن الميرينغي سوف يتعاقد مع ظهير أيمن، ومدافع، بالإضافة لمهاجم جديد، وسيواصل زيدان الاعتماد على حارس المرمى الكوستاريكي، كيلور نافاس، الذي لعب معه موسمين حتى الآن.

ويصر ريال مدريد على التعاقد مع ظهير أيمن وقلب دفاع، إذ لم تفِ الرهانات على أشرف حكيمي وخيسوس فاييخو بالتوقعات، خاصة بعد بيع دانيلو وبيبي في الصيف الماضي، ويسعى الفريق الملكي للتعاقد مع ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد، وقد يكلف خزينته 40 مليون يورو.

أما حالة فاييخو فمختلفة قليلًا، فالنادي يعتمد عليه كثيرًا إلا أنه تعرض للإصابات ولم يستطع الاستمرار في الملعب لفترة طويلة، وسيسعى العملاق المدريدي لضم مدافع آخر الصيف المقبل.

وفي الوسط، فما زال مستقبل ماركوس يورنتي مجهولًا مع ريال مدريد، مع توقعات برحيله عن النادي الصيف المقبل، وسيسعى أبطال أوروبا للبحث عن بديل للبرازيلي كاسميرو، وهناك عدة أسماء مرشحة مثل جوليان فايجل من بوروسيا دورتموند، وإيمري كان من ليفربول، ولياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرغ، إضافة إلى إمكانية استعادة عمر ماسكاريل من آينتراخت فرانكفورت.

وفي خط الهجوم فالخيار الأول هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وهناك أيضًا الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، وهناك الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت (آس) إلى أن إدارة ريال مدريد ستحاول أيضا التعاقد مع لاعب كبير خلال الصيف، والخيار الأول قد يكون محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، والذي بإمكانه اللعب كجناح أو مهاجم وهمي، كما أن هناك إمكانية للتعاقد مع البرازيلي نيمار، والبلجيكي إيدين هازارد.