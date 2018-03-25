انخفاض مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.77 %، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 795 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 577.70 نقطة، منخفضا 4.48 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع كل مؤشراته.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.14%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.18%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 249 ألف سهم، في 140 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 20 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الكرتون، وبيرزيت للأدوية، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي العربي، وبنك القدس.

وارتفع سهم شركات: المجموعة الأهلية للتأمين، والفلسطينية للكهرباء، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية لصناعة الدهانات، وبيت جالا لصناعة الأدوية، وبنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والمشرق للتأمين، ودار الشفاء لصناعة الأدوية.