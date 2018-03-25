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مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:45 - 25 مارس 2018
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اقتحم 82 مستوطنا، وعناصر من سلطة آثار الاحتلال، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر إعلامية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم أداء شعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة "المغلق".

وفي السياق ذاته، كثفت "جماعات الهيكل" دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين، للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى قبل وخلال عيد الفصح العبري، الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر لمدة أسبوع.

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