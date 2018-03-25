صالح، ما يوجد هنا هو ابرتهايد -هآرتس

بقلم:جدعون ليفي

(المضمون: إن حكم فتاة قامت بصفع جندي بمدة تقل بشهر عن حكم شخص قتل شخص أعزل يدل على وجود نظام ابرتهايد هنا. ويجب على الـ بي.دي.اس تقديم الشكر لجهاز القضاء الذي كشف حقيقة وجود هذا النظام - المصدر).

ربما هم كانوا يقصدون ذلك. الامر كبير على مقاساتهم، وربما حتى على تفاخرهم. ولكن هم الذين بنوا النظام أو على الاقل بشروا به. هم تعلموا قانون وذهبوا الى العمل (الى الخدمة) في المحاكم العسكرية. لقد ترفعوا بالرتب واصبحوا قضاة عسكريين. هكذا يسمى الضباط الذين يخدمون في الجيش الاخلاقي كقضاة للمحتل في المناطق المحتلة. لقد عملوا في وحدة عسكرية لها إسم أصيل "محكمة يهودا العسكرية"، وحددوا مصائر. هم بالتأكيد على قناعة بأنهم يعملون في جهاز قضائي مثلما علموهم في الجامعة. توجد هناك نيابة عامة ومحامو دفاع وحتى يوجد مترجم.

معظم عملهم يتم بعيدا عن الانظار، من الذي يهمه في اسرائيل ما الذي يجري في كرفانات عوفر. هم ارسلوا آلاف الاشخاص الى عشرات السنين من السجن، وتقريبا لم يقوموا بتبرئة أحد، لا يوجد شيء كهذا في مكان عملهم. وصادقوا ايضا على مئات الاعتقالات بدون محاكمة، حتى لو لم يكن شيء كهذا في دولة قانون، يوم بعد يوم وكذلك يوم آخر في المكتب.

عندها جاءتهم عهد التميمي، تقريبا 2 مليون شخص وقعوا في العالم على عريضة تدعو الى اطلاق سراحها، وهم من ناحيتهم موظفون مخلصون للجهاز الذي عينهم. الآن يجب الاعتراف لهم بالجميل. هذه المرة كشفت للعالم الحقيقة العارية. إنهم يعملون في نظام ابرتهايد. هم من بشروا به. هم من قاموا بصياغته. هم متعهدو تنفيذه، براغي صغيرة في الآلة الضخمة، لكنهم يعبرون عن الواقع.

الضباط الثلاثة الذين اصدروا قرار الحكم على الفتاة في المحاكم المختلفة، العقيد نتنئيل بنيشو، رئيس محكمة الاستئنافات العسكرية – الالقاب لا تنقصنا هنا – الذي صادق على اجراء المحاكمة غير العلنية، المقدم مناحيم ليبرمان، رئيس محكمة يهودا والعسكرية والذي صادق على الصفقة التي بناء عليها ستقضي هي وأمها فترة حكم ثمانية اشهر على لا شيء أو على بطولتها، والمقدم حاييم بليلتي الذي صادق على تمديد اعتقالها الى حين المحاكمة. بعد يوم سيتم تعيينهم في المحكمة العليا برتب كولونيل ولفتنانت كولونيل وميجر، الذين بشروا العالم بأنه "هنا يوجد ابرتهايد". فقط بالصدفة الثلاثة يعتمرون القبعة، بالصدفة البريئة جاء هذا، ليس معروف من منهم مستوطن، لكن هذا ايضا بالطبع لا معنى له. لقد ذهبوا للعمل في محكمة الاحتلال العسكرية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان في المناطق باسم إله الجيوش، ومن اجل تطبيق القانون، قانون المحتل. ما الصلة بين قبعاتهم وايمانهم السياسي، وما الصلة بين ايمانهم ومهمة القانون النقي غير المتحيز الذي يطبقونه. يوجد قضاة في القدس وفي عوفر ايضا، بالصدفة هم متدينون.

بعد الحسم بشأن التميمي، لا يوجد أي شخص منطقي في العالم، ولا حتى في اسرائيل التي غسل دماغها، يمكنه الادعاء بجدية أنه في المناطق المحتلة لا يوجد نظام ابرتهايد. حركة بي.دي.اس يجب عليها ارسال التهنئة للضباط الذين ازالوا كل شك ممن ما زال يوجد لديه شك. جهاز القضاء الذي يقرر حكم لليهود يختلف عن حكم الفلسطيني دون تلعثم يستحق التقدير على استقامته. جهاز القضاء الذي حكم على جندي قتل شخص مصاب أكثر بشهر واحد فقط من فتاة صفعت جندي، يعترف بالفم الملآن أنه في نظره صفعة المحتل تساوي قتل الشخص الواقع تحت الاحتلال. فقط شهر واحد يفصل بينهما.

جهاز لم يخطر بباله أن يعتقل ويحقق ويحاكم، وبالتأكيد أن لا يسجن لفترة طويلة فتاة مستوطنة قامت بصفع جندي أو القت عليه قمامة أو أعطبت اطارات سيارته أو رشقت الحجارة عليه أو ضربته – أرسل التميمي الى ثمانية اشهر من السجن. ويجب علينا اضافة شيء ما لمحاميتها، غافي لسكي، بأنه لم يبق إلا الموافقة على الصفقة. ايضا هي مثل المليوني شخص من العالم، تريد رؤية التميمي حرة.

ربما عقاب التميمي مناسب. بفضله لن تستطيع الدعاية الاسرائيلية مواصلة الاحتجاج امام العالم ضد تهمة الابرتهايد دون اثارة الضحك. العقداء من يهودا اكتشفوا الحقيقة المعروفة منذ زمن: صالح، هنا يوجد ابرتهايد.