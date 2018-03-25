"إسرائيل" بعثت رسالة تحذير لحماس عبر مصر.. ؟

قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن "إسرائيل" بعثت بـ"رسالة تحذير" لحركة حماس عبر جهاز المخابرات المصرية على خلفية الاستعدادات التي تجريها الفصائل الفلسطينية لـ"مسيرات العودة على الخط العازل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة أن "إسرائيل" حذرت حماس عبر مصر من ما سمته "تسخين الأوضاع على الحدود"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال بدأ يستعد لمواجهة "مسيرات العودة الكبرى"، وبدأ بنشر "تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود".

وأوضحت القناة أن ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" نظمت لقاءات مع "رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية" في محيط القطاع وأطلعتهم على صورة الوضع، في إِشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.

بدورها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المنظمين لـ"مسيرة العودة" رصدوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، ونقلت عن مصادر فلسطينية قولها إنها تتوقع مشاركة نحو ربع مليون فلسطيني في المسيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال "يستعد لحدث كبير ومع قوات كبيرة يفترض أن ترابط بالقرب من السياج وليس الوصول إلى المستوطنات".

وتضيف أن رئيس المجلس الإقليمي "شاعر هانيغف"، ألون شوستر أرسل رسالة إلى المستوطنين، جاء فيها أنه "سيتعين بالجنود والشرطة، بدعم من رجال الاستخبارات والتكنولوجيا، المناورة في الأسابيع المقبلة للحفاظ على سيادة الدولة وأمن السكان واحتمال التدهور إلى عمليات قتل جماعي للمدنيين".