توقف محطة كهرباء غزة عن العمل وجدول الوصل يعود لـ4 ساعات

أكد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة محمد ثابت، تفاقم أزمة وصل التيار الكهربائي في القطاع بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل الليل الماضي.

فيما أرجعت شركة توزيع الكهرباء توقف المحطة لعدم دخول شاحنات الوقود من الجانب المصري من الحدود حسبما ابلغت من سلطة الطاقة، إضافة إلى توقف الخطوط المصرية أيضا في ظل توفر 120 ميجا وات من الجانب "الإسرائيلي" في حين أن حاجة سكان قطاع غزة تصل الى 500 ميجا وات.

وأوضحت أن جدول الكهرباء في غزة سيكون 4 ساعات وصل مقابل ستة عشر ساعة قطع.