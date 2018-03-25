تطبيع رياضي.. مشاركة "إسرائيلية" في رالي أبوظبي الصحراوي

يشارك سائقان "إسرائيليان"، في أحداث جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، رالي أبو ظبي الصحراوي، في دولة الإمارات، وذلك بعد أن تلقيا دعوة رسمية من منظمي المسابقة التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السائقين دخلا الإمارات بجوازات سفرهما "الإسرائيلية"، برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم، وجميعهم "إسرائيليون"، ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين قوله: "رحب بنا المنظمون بطريقة دافئة واحتضنونا، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مشاركة رياضيين "إسرائيليين" في مسابقات مختلفة نظمت سابقًا في الإمارات، إلا أن الفرق هذه المرة أن المشاركة "الإسرائيلية" جاءت بناء على دعوة رسمية من المنظمين الإماراتيين، خلافا للحالات السابقة، التي سمح منظمون المسابقات الرياضية بمشاركة "إسرائيليين" رغمًا عن إرادتهم، انصياعا لتهديدات الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات الدولية إذا رفضت مشاركة رياضيين "إسرائيليين".

وعلم أن الفريق "الإسرائيلي" لن يرفع العلم "الإسرائيلي"، وسيتم تسجيل المشاركة "الإسرائيلية" بسجلات المسابقة الرسمية كممثلة للإمارات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطبع بها الإمارات مع "إسرائيل" على مستوى الرياضة، حيث شارك المنتخب "الإسرائيلي" لرياضة الجودو، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في بطولة "غراند بري" في هذه الرياضة التي ينظمها "اتحاد الجودو الدولي"، والتي أقيمت في أبو ظبي.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات، وأبو ظبي تحديدا، لا يتوقف عند حدود الرياضة، فقد شاركت "إسرائيل"، الإمارات، في المناورة (INIOHOS) التي تشارك فيها، هذا العام، عشرات الطائرات التابعة لأسلحة جو الدول المختلفة، إلى جانب عدة طائرات من طراز "اف 16 سوفا" "الإسرائيلية".