آلاف الأفارقة يتظاهرون في "تل أبيب" احتجاجاً على محاولة طردهم

تظاهرة الآلاف من اللاجئين الأفارقة والنشطاء في جمعيات حقوق الإنسان مساء السبت، في ساحة رابين بمدينة "تل أبيب" احتجاجا على خطة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" طرد اللاجئين الأفارقة.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فقد شارك حوالي 25 ألف شخص في المظاهرة التي نظمت في "تل أبيب" ضد طرد طالبي اللجوء، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا طرد ولا حولوت -إعادة بناء الأحياء" و "لن نطرد أو نقتل المهاجر واللاجئ".

وتأتي المظاهرة في الوقت الذي كان من المقرر أن يبدأ مخطط الطرد في غضون الأيام القادمة، وتحديدا في الأول من نيسان/أبريل القادم، بيد أن ما تُسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" أمرت بتجميد مؤقت إلى أن يتم توضيح التماس بشأن القضية والبت النهائي بالالتماس المقدم من قبل جمعيات حقوقية ومنظمات حقوق إنسان.

وكانت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" أقرت، خطة تقضي بطرد الآلاف من اللاجئين الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعية، وقد انذرتهم إما بالرحيل قبل الأول من نيسان/أبريل أو المخاطرة بمواجهة السجن لمدد غير محددة.

يُشار إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين لجأوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة يقدر بـ60 ألف مهاجر.