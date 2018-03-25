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إصابة مزارع بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:19 - 25 مارس 2018
مستوطنون يعتدون على مزارع مستوطنون يعتدون على مزارع
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أُصيب صباح اليوم الأحد، مزارع بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن المزارع جمعة موسى ربعي أصيب بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل.

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