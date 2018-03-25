إصابة مزارع بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا

أُصيب صباح اليوم الأحد، مزارع بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن المزارع جمعة موسى ربعي أصيب بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل.