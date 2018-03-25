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7 أسرى يبدأون أعواماً جديدة في الأسر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:44 - 25 مارس 2018
معتقل معتقل
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أفادت اذاعة صوت الاسرى أن سبعة أسرى يدخلون اليوم 25 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير وليد نمر أسعد دقة (57 عامًا) من باقة الغربية المحتلة المحكوم بالسجن 37 عامًا ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 32 عامًا داخل سجون الاحتلال، وهو من الأسرى القدامى الذين كان من المقرر أن يفرج عنه في الدفعة الرابعة من صفقة تبادل شاليط.

ومن قطاع غزة/ الأسير أيمن إبراهيم فرحان العواودة من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير زامل عايد سالم شلوف (38 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير ناصر محمد فؤاد عادل عورتاني (29 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير ناهض عبد الرحمن ذياب الرجبي (32 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير سامي يوسف محمود أبو عرقوب من الخليل المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

والأسير نضال إبراهيم عيد حامد نغنغية (45 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون الاسرائيلية.

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