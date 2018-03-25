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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:36 - 25 مارس 2018
توغل جرافات الاحتلال توغل جرافات الاحتلال
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توغلت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" صباح اليوم الأحد، في أراضي المواطنين شرق بلدة الفخاري إلى الشرق من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن 6 جرافات "إسرائيلية" توغلت في أراضي المواطنين "انطلاقاً" من موقع صوفا "الإسرائيلي" العسكري، وقامت بعمليات تجريف وتخريب في أراضي المزارعين.

يُشار إلى أن آليات الاحتلال "الإسرائيلي" تتوغل بشكل شبه يومي في الأراضي الزراعية للمواطنين محدثة أضراراً جسيمة في المزروعات.

ويذكر أن الفلسطينيون يستعدون على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بالتجهيز لمسيرة العودة الكبرى وذلك بنصب الخيام وأعمال إصلاح للأراضي الزراعية على بعد عشرات الأمتار عن السياج الفاصل.

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