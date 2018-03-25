لأول مرة: مناورات دفاعية لكتائب القسام اليوم

من المقرر، أن تجري كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مناورات دفاعية في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إن المناورات الدفاعية تحمل اسم "الصمود والتحدي"، ومخطط لها مسبقًا.

وذكرت الكتائب أنه "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام في غزة عن مناورات دفاعية في القطاع.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأمريكي، استعدادًا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.