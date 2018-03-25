حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت دائرة الأرصاد الجوية: "إن الجو يكون اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الأجواء تكون هذه الليلة صافية ودافئة نسبياً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء توقعت دائرة الأرصاد، بأن يستمر الجو حاراً وجافاً ومغبراً، دون تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 15 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.