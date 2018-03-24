شبان يخترقون الحدود مع الاحتلال ويضرمون النار في حفار

بثت قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم السبت، مقطعاً مسجلاً لمجموعة من الشبان الفلسطينيين من قطاع غزة وهم يخترقون الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهر المقطع المسجل الشبان وهم يضرمون النار بأحد الحفارات الإسرائيلية التي تشارك في البحث عن الأنفاق على حدود القطاع، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب والعودة إلى قطاع غزة من جديد.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن 4 فلسطينيين اجتازوا الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة، مساء اليوم السبت.

وأوضح أن الشبان الفلسطينيين حاولوا الإضرار بمعدات الحاجز الأرضي ضد الأنفاق.

وأشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتربت منهم مما أدى إلى انسحابهم وعودتهم إلى قطاع غزة.