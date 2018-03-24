لا مزيد من أسلاك الشحن.. سامسونغ تحضر مفاجئة كبيرة

سجلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة، وصفتها بأنها تطلق نداء "لا مزيد من الأسلاك بعد اليوم".

وتظهر براءة الاختراع الجديدة، بحسب موقع "آلفار" التقني المتخصص، أن الشركة الكورية الجنوبية تجهز لإطلاق جهاز جديد يمكنه أن يشحن جميع الأجهزة الذكية في الغرفة أو المنطقة المحيط به لا سلكيا "عبر الهواء".

ولن يحتاج الجهاز الجديد من "سامسونغ"، مثل "الشواحن اللاسلكية" الحالية أن يكون الجهاز المراد شحنه قريب منه، أو أن يشحن هاتف واحد فقط من الطراز المصنع منه الشاحن، بل سيمكنه شحن أي جهاز ذكي أيا كان نوعه.

وسيمكن لأي جهاز أن يتمتع بخاصية "الشحن اللاسلكي" بغض النظر عن مكان وجوده في الغرفة.

وتعتمد براءة الاختراع على لوحات أطلقت عليها اسم "عاكسات"، التي يمكن أن تتخطى الإشارات والعوائق والأشخاص، وهو ما يعني أنه يمكن للشخص أن يتحرك أثناء شحن هاتفه.

ولم تكشف "سامسونغ" بعد توقيت طرح الجهاز الجديد، ولا إذا كان سيحتاج إلى أجهزة معينة متوافقة معه، أم أنه سيعمل على أي جهاز ذكي محيط به.