الأطر الطلابية تعلن استمرار الاعتصام في جامعة الأزهر

أكدت الأطر الطلابية في جامعة الأزهر، استمرار الاعتصام غداً الأحد، لحين عدول إدارة الجامعة عن قرارها، والسماح للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية من دخول لقاعات الامتحانات.

وقالت الأطر الطلابية في جامعة الأزهر في بيان صحفي، "تابعنا عن قرب ما جرى من أحداث مؤسفة بالجامعة، وتواصلنا على ضوئها مع إدارة الجامعة وذلك لمعالجة الإشكالية بشكل مسؤول ولم تكن هناك استجابة لطلبات الحوار".

وأكدت الأطر رفضها لتوجهات إدارة الجامعة بالاستقواء بالأمن والمساس بسلمية الاعتصامات الطلابية والعمل النقابي بالجامعة، مؤكدين أن الأطر تعمل بمطالب نقابية بعيدة عن أي تجاذبات، ولا تقبل بأي مساس بأي جهة وبالأخص الطلبة وممثليهم.

وشددت على أنها ستقوم بخطوات تصعيدية في حال لم تتراجع الجامعة عن منع الطلبة من الدخول لقاعات الامتحانات، مضيفة: "من غير المقبول إطلاقاً أن يحول الوضع المادي والاقتصادي دون استكمال الطالب لمسيرته التعليمية".

ودعت مجلس أمناء الجامعة للتدخل الفوري ووضع حد لما يجري من قبل إدارة الجامعة، ومساءلة الإدارة حول الأحداث المؤسفة بحق الطلبة نتيجة سياسة إدارة الجامعة.

بدورها دعت الرابطة الاسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي إدارات الجامعات إلى ضرورة مراعاة الوضع المادي الصعب المنهك الذي يعانيه قطاع غزة بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص.

وأكد عرفات أبو زايد بأن الرابطة الاسلامية بجانب الأطر الطلابية قد اتخذت موقفها الثابت منذ وقت سابق برفضها المطلق لحرمان الطلبة من اكمال مسيرتهم التعليمية بسبب حالة العوز التي تنتابها نتيجة عدم القدرة على تسديد الرسوم الجامعية.

وأضاف أبو زايد بأن الرابطة الإسلامية وضعت أكثر من اقتراح أمام بعض الجامعات التي تقوم بطرد الطلبة من قاعات الامتحانات وحرمانهم من التقدم لها، والتي كان آخرها في جامعة الازهر؛ لكن بعض الجامعات تتعمد أن تقوم بحل أزماتها المالية من خلال الحلقة الأضعف وهم الطلبة الذين يعانوا هم وأهاليهم الحصار الخانق وظروف مادية خانقة.

أكد أبو زايد بأن الرابطة الاسلامية وعدد من الأطر اقترحت على جامعة الازهر قبل نحو عام على أهمية تفعيل البحث الاجتماعي وفق تصنيفات لكن الجامعة تماطل في تنفيذ هذا المقترح التي أبدت موافقة عليه في حينه.

وطالب إدارات الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي العمل على دعم وتعزيز الطلبة بالجامعات مع أهمية الحفاظ على الجامعات كمؤسسات وطنية، دون ممارسة الابتزاز المالي على الطلبة في ظل الظروف الكارثية الحالية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة.

من جانبه قال منسق الشبيبة الفتحاوية جامعة الأزهر، أحمد حلس، "نؤكد استمرار اعتصامنا السلمي غداً الأحد حتى تستجيب إدارة الجامعة لمطالبنا بدخول الطلاب المتعففين عن دفع الرسوم، ولن نسمح بمنع أي طالب من تقديم الامتحانات".

وأضاف حلس: "نحمل إدارة الجامعة المسؤولية عن الأحداث المؤسفة التي حدثت داخل الحرم الجامعي بالاستقواء بقوى الأمن"، مطالباً مجلس أمناء جامعة الأزهر بتشكيل لجنة تحقيق لمجلس إدارة الجامعة عن الأحداث التي حصلت اليوم السبت.