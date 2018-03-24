ترجيحات بتمديد عمل معبر رفح ليوم إضافي

رجحت مصادر مطلعة أن تمدد السلطات المصرية عمل معبر رفح البري مع قطاع غزة ليوم إضافي.

وأوضحت المصادر أن العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري يتواجدون الآن في "كافتيريا الشاويش" بالقرب من المعدية. لافتةً إلى أن "الجيش المصري أمرهم بالمبيت في الكافتيريا لأنهم سيتوجهون صباحاً إلى المعبر".

وفي سياق متصل أشارت المصادر أن هناك 6 اسعافات تنتظر الدخول إلى الجانب المصري للمعبر، في مقدمتهم الإسعاف الذي يقل الأسير المحرر المريض طارق عز الدين.

من جانبه أفاد مدير الإعلام في معبر رفح معتز دلول بأن العمل على معبر رفح عاد من جديد بعد توقفه منذ ساعات الصباح، مؤكداً أن حافلات المسافرين بدأت بالدخول للجانب المصري، وكذلك وصول عدد من حافلات العالقين.

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن فتح معبر رفح البري ليومي الجمعة والسبت لسفر العالقين في الاتجاهين.