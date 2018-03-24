نتنياهو: مجلس حقوق الإنسان مجرد سيرك سخيف

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب مصادقته على 5 قرارات ضد "إسرائيل".

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر"، مساء اليوم السبت، "تلك القرارات منفصلة عن الواقع، والمجلس مجرد سيرك سخيف، لقد آن الأوان ليغيروا اسم مجلس حقوق الإنسان للمجلس الذي يتخذ قرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل".

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد، يوم الجمعة، 5 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

واعتمد المجلس قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة