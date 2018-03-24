الكرملين: اتصال ترامب ببوتين لم يكن "بروتوكوليا"

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا لم يكن "بروتوكوليا" مجردا بل تناول مواضيع مهمة.

وفي حديث لقناة "مير" التلفزيونية الروسية، اليوم السبت، ذكر بيسكوف أن الجانب البروتوكولي للاتصال يكمن في أن الرئيس الأمريكي هنأ نظيره الروسي بإعادة انتخابه بمنصبه، "وهو أمر مهم طبعا، كما أنه يدل على طبيعة العلاقات الناشئة بين رئيسي الدولتين العظميين العالميتين".

لكنه أضاف أن الجانبين أجريا أيضا "محادثات موضوعية"، موضحا أن "تفاصيل المحادثات من هذا النوع لا يتم الإفصاح عنها أبدا".

كما ذكر المتحدث باسم الكرملين بأن بوتين وترامب أعربا، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، يوم الثلاثاء الماضي، عن "رغبتهما ببدء البحث عن إمكانية عقد لقاء شخصي" بينهما، سعيا لتعزيز الثقة المتبادلة، وإعطاء التوجيهات لكل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي مايك بومبيو.