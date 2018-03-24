بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم

أثنى حارس منتخب إيطاليا، جانلويجي بوفون، على الأرجنتين بعد فوزها على فريقه بثنائية نظيفة أمس، ضمن استعدادات المنتخب اللاتيني للمونديال.

وأكد أن الأرجنتين التي يقودها خورخي سامباولي تعد "مرشحة للفوز بلقب المونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا".

وفازت الأرجنتين بثنائية نظيفة أمس على إيطاليا على ملعب الاتحاد في مانشستر، وستواجه إسبانيا في ودية أخرى الثلاثاء المقبل في مدريد ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا المقرر انطلاقه الصيف المقبل.

وفي تصريحات عقب المباراة قال بوفون "علينا تهنئة الأرجنتين، قدمت مباراة كبيرة".

وأوضح أن "الأرجنتين تتحلى بكثير من المهارات.. وتعتمد على لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي، فهي مرشحة للفوز بالمونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا".

ولن تشارك إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاما في المونديال بعد سقوطها في الملحق الفاصل المؤهل أمام السويد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وواصل "إيطاليا في مرحلة إعادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل للمونديال.. إنها لحظة تاريخية خاصة جدا ولكن في حقبة أخرى قد تكون مباراة إيطاليا-الأرجنتين في نصف نهائي أو نهائي مونديال".

وعبر عن "سعادته" بعد عودة زميله بيوفنتوس غونزالو هيغوين للمنتخب الأرجنتيني بعد تسعة أشهر دون استدعائه، كما أكد على أن باولو ديبالا "سيلعب في مونديال روسيا".

وأوضح "نحن سعداء بديبالا في فريق يوفنتوس إنه لاعب رائع وسيلعب في المونديال ولا يوجد شك في ذلك".