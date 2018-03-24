نائب في حماس يتهم فتح والسلطة بعدم الجدية في تحقيق المصالحة

اتهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" خالد طافش، حركة فتح والسلطة الفلسطينية بعدم الجدية في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال طافش: "إن ما تمر به الضفة الغربية من حملة اعتقالات سياسية تؤكد أن حركة فتح والسلطة غير جادة في تحقيق المصالحة" وفق ما يرى.

وطالب طافش، في تصريح صحفي له اليوم السبت "بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء هذا الملف بشكل كامل، والتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى".

وأوضح النائب في التشريعي الفلسطيني أن "تزامن الاعتقالات مع خطاب فتح التصعيدي في الفترة الأخيرة، متوقعة وليست جديدة في ظل هروب فتح المستمر من استحقاق المصالحة، التي يبدو أنها لا تخدم مصالحها الفئوية في هذه المرحلة" على حد تعبيره.

وانتقد الفصائل الفلسطينية "التي تكتفي بالمشاهدة وكأن الأمر لا يعنيها"، مطالبا إيها "بلعب دور حقيقي في الساحة الفلسطينية"، مشددا على أن هذه الاعتقالات "التي تطال المحررين والجامعيين والشرفاء من هذا الشعب، لا يمكن أن تخدم سوى الاحتلال فقط".

وأفادت معطيات صدرت اليوم السبت عن "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت ما يُقارب الـ 40 مواطنًا فلسطينيا الأسبوع الماضي.