"لجنة دعم الصحفيين" تنظم دورة حول دليل السياسات الاعلامية للإعلام الاجتماعي

نظمت لجنة دعم الصحفيين دورة تدريبية بعنوان "دليل السياسات الاعلامية للإعلام الاجتماعي" استهدفت العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية الفلسطينية.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين الصحفي صالح المصري، أن الدورة تهدف للارتقاء بالمحتوى الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً لسياسة الحذف والاغلاق التي بات تتبعها إدارة الفيس بوك ضد المحتوى الفلسطينية، بسبب الضغوط الاسرائيلية التي تمارس عليها.

وأشار الصحفي المصري، إلى أنه شارك في الدورة نحو 35 صحفياً من قطاع غزة ممن يعملون في إدارة الصفحات الفلسطينية التي تتبع للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وقدم الخبير في الاعلام الاجتماعي محمد أبو القمبز، شرحاً مفصلاً مدعماً بالشواهد العملية عن السياسات المتبعة لدى الفيس بوك وتويتر ويوتيوب.

وأكد أبو القمبز، أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها أغلب الصحفيين مما يؤدي إلى اغلاق صفحات الفيس بوك، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بالأخطاء فحسب، بل يتعلق بعدم وضوح السياسة لدى إدارة الفيس بوك التي تخضع من حين لآخر للضغوط "الإسرائيلية" تجاه محاربة المحتوى الفلسطيني.







