استشهاد شرطي مصري بانفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية

استشهد مساء اليوم السبت، شرطياً مصرياً وأصيب 4 آخرون، بانفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية الساحلية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "إن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب طريق انفجرت أثناء مرور اللواء مدير أمن (محافظة) الإسكندرية مستقلا سيارته".

وأضاف البيان: "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين وحدوث أضرار ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مدير الأمن اللواء مصطفي النمر قوله "إن رجلي شرطة قتلا في الانفجار أحدهما سائق سيارة شرطة كانت تسير خلف سيارته والآخر مجند".