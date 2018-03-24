الأسير مصعب الهندي يواصل إضرابه لليوم 14 على التوالي

لليوم الرابع عشر على التوالي يواصل الأسير "مصعب الهندي" من قرية تل غربي نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري المتجدد والذي سرق من عمره سبعه أعوام بعيدا عن عائلته وأولاده.

الهندي (18) عاما، يعيش منذ سنوات حياته خارج السجن فترات متقطعة من السجن الذي ما أن يخرج منه حتى يعود من جديد وبلا أيه "تهمة" واضحة موجه إليه، كما يقول والده توفيق الهندي.

يتابع الوالد:" إن "مصعب" قرر الأضراب بعد سنوات من الاعتقال الإداري بلا أيه تهمة، وبحجة وجود ملف سري ضده من المخابرات، فلم يكن أمامه سوى هذا الباب رغم صعوبته

ويدخل الهندي اليوم (السبت 24 أذار) يومه 14 في الإضراب، في وقت لا تعلم عائلته عنه أيه أخبار بعد نقله من القسم الذي كان يحتجز فيه في سجن النقب الصحراوي في الداخل المحتل، إلى الزنازين الانفرادية عقابا له على إعلانه الإضراب.

وبحسب العائلة فقد تلقت أتصالا هاتفيا من المحامية التي تمكنت من زيارته الخميس الفائت أبلغتهم خلاله إن إدارة المعتقل فاوضته على فك إضرابه إلا إنه رفض العرض مشددا على حتى تحديد موعد واضح للإفراج عنه قبل ذلك.

وقال الوالد إن مصعب اعتقل سته مرات، ما مجموعة سبعه سنوات جميعها كانت اعتقالات إدارية، كانت أولها وعمره لم يتجاوز ال18 عاما، وآخرها كانت العام الفائت (آذار 2017).

والهندي متزوج ولديه من الأبناء إثنين الأول " توفيق" أربعة سنوات، والثاني "كرم" عامان، ولد خلال وجود والده في الاعتقال الإداري القبل أخير في العام 2016.

تقول زوجته إن سبب الإضراب هو تراجع الإدارة عن وعدها له بإطلاق سراحه في أذار الحالي، بعد شهرين من التمديد الثالث له، حيث كان اعتقاله في أذار 2017 وحكم سته أشهر إداري، وبعد تهديده بالإضراب عن الطعام كان رد الإدارة بعد التمديد له مرة أخرى وتقصير فترة الإداري لأربعة أشهر.، إلا أنه تفاجأ بتمديد جديد في أيلول الفائت سته أشهر جديدة.

وبعد تثبيت الحكم بأربعة أشهر ودون قرار جوهري لم يجد الأسير "الهندي" أمامه سوى خيار الإضراب من جديد، إلا أن المحامي نصحه في حينه بعدم اتخاذ هذه الخطوة نظرا للظروف السياسية التي رافقت إعلان ترامب القدس عاصمة "لإسرائيل" مع وعد من الإدارة بالإفراج عنه بعد انتهاء التمديد، ولكن بدلا من الإفراج عنه كان قرارا جديد بالتمديد.

زوجة "الهندي" تحدثت عن عدم الاستقرار الذي تعيشه العائلة جراء الاعتقال الإداري، فلا موعد محدد للإفراج عنه، ولا تهمة واضحة:" كثيرين اعتقلوا معه وتم توجيه تهما لهم و أفرج عنهم بعد قضاء مدة حكمهم ومصعب لا يزال في السجن ولا أحد يعلم متى يفرج عنه".