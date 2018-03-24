أزمة في جامعة الأزهر .."الشبيبة" توقف الامتحانات والجامعة ترد

تفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ضرب هذه المرة عصب العملية التعليمية وخاصة في ظل عجز المئات من الأسر الغزية عن تسديد رسوم الطلاب.. فكان لطلاب جامعة الأزهر قراراً بالتمرد على الظروف الاقتصادية وعدم السماح للقرارات الإدارية في الجامعة بمنعهم من تقديم الامتحانات أن تمر دون أن يعلوا صوتهم بحقهم في التعليم وحق الجامعة اتجاههم بإنقاذ فصلهم الدراسي .

اعتصام واحتجاجات وقرار جماعي من جميع طلاب بالتنسيق مع الشبيبة الفتحاوية في الجامعة بدأ صباح اليوم السبت بعدم تقديم جميع طلاب جامعة الأزهر للامتحانات النصفية لحين عدول الجامعة عن قراراها بمنع جميع الطلاب غير المسددين للرسوم من دخول الامتحانات، ليكون المصاب واحد وأن لا يتم استثناء أحد من تقديم الامتحانات.

قرار لاتراجع عنه

أحمد حلس منسق الشبيبة الفتحاوية في جامعة الأزهر، بين أنه تم التواصل مع إدارة الجامعة منذ الخميس الماضي وخاصة بعد أن صدر القرار يوم الأربعاء ، بعدم السماح للطلاب غير الدافعين للرسوم والبالغ عددهم 5000 طالب من الدخول للامتحانات في جميع الكليات.

وقال خلال تصريحات لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية": تفاجأنا أن إدارة الجامعة لم تتراجع عن القرار وأعطت تعليمات بمنع بعدم دخول جميع الطلاب لقاعات الامتحان رغم وجود اتفاق منذ الخميس الماضي بالسماح للجميع بتقديم الامتحانات لحين تفعيل البحث الاجتماعي وتمكين الطلاب من دفع الرسوم كاملة اونصفها بعد ذلك .

وأوضح أن الشبيبة مصممة على مطلبها وخاصة بعد أن قامت إدارة الجامعة باستدعاء الشرطة واعتقال عدد من الطلاب لثنيهم عن مطالبهم بوقف تقديم الطلاب الغير مسددين للرسوم من دخول الامتحانات , مشدداً على أن الشبيبة لن تتوقف إذا لم تتراجع إدارة الجامعة عن قراراها وستقوم بالتصعيد في الأيام القادمة.

الجامعة ترد

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.مروان الأغا أن جامعة الأزهر ومنذ سنوات تراعي الظروف الاقتصادسة الصعبة التي يمر بها شعبنا، موضحاً أنه تم السماح للطلاب الذين قد دفعوا 9 ساعات من الرسوم من دخول الامتحانات الجامعية .

وقال د. الآغا لـ"فلسطين اليوم": إن الاجتماع الذي دار بين الشبيبة الفتحاوية والإدارة خلص لاتفاق بالسماح للطلاب بدفع 6 ساعات فقط من الرسوم الجامعية، واستكمال البحث الاجتماعي على أن يتم استكمال الرسوم لاحقاً.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يتقدم الطالب للامتحانات، دون أن يكون هناك أي أوراق ثبوتية تثبيت تقديم الامتحان، مشدداً على أن الجامعة مصممة على الضبط الإداري في معاملاتها مع الطلاب وعدم ترك الامتحانات لمزاجهم والانسحاب منها في حال عدم تحصيلهم الجيد للمادة مما يخلق حالة من الفوضى الإدارية .

وأكد د. الأغا ان قرار الجامعة واضح بمساعدة الطلاب والسماح لهم بدفع اقل من 30% من الرسوم لمساعدة 4600 طالب ممن لم يتمكنوا من التسجيل من دخول الامتحانات وضمان الضبط الإداري خلال الامتحانات بالنسبة للجامعة .

وأكد على ان إدارة الجامعة على اتصال مع الأطر الطلابية للتوصل لحلول , ولكن الحديث عن مطلبهم بعدم دفع أي من الرسوم فهو غير معقول كون ان الجامعة تتجمل العديد من المصاريف الأخرى كالمكتبات والمختبرات وغيرها من المصاريف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .