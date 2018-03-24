وزير "إسرائيلي": الرحلات الجوية عبر الأجواء السعودية تغيير إيجابي

اعتبر ما يسمى وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الهند في مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، في رحلتها القادمة من نيودلهي مرورًا بالأجواء السعودية، تغيير إيجابي.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد حطّت طائرة "طيران الهند"، الخميس، في مطار بن غوريون في أول رحلة مباشرة إلى "إسرائيل" عبر الأجواء السعودية.

وقال كاتس في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة "تعكس أول رحلة طيران مباشرة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي، التغيير الإيجابي الذي يحدث بشكل تدريجي في المنطقة".

وأضاف "آمل أنه في المستقبل غير البعيد، أن يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية مثل باستخدام هذا الطريق (المجال الجوي السعودي)".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت في عددها الصادر في السابع من شباط/ فبراير الماضي، أن السلطات السعودية سمحت ولأول مرة لشركة الخطوط الجوية الهندية بتسيير رحلاتٍ مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المجال الجوي السعودي.

ونفت "هيئة الطيران المدني" السعودية، في حينه، منحها أي إذن لرحلات جوية بين الهند والدولة العبرية.

ولفتت الصحيفة، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل وقت الرحلة بين نيودلهي وتل أبيب بمقدار ساعتين ونصف الساعة، مقارنة بمسار الطيران الذي يتم استخدامه الآن، الأمر الذي يعني تخفيض تكاليف الوقود، ما يمكّن الخطوط الهندية من خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين إلى الدولة العبرية، وبالتالي زيادة أعدادهم.

وأشارت الصحيفة أن "السعودية أغلقت على مدى 70 عاما أجواءها ليس فقط أمام الطائرات الإسرائيلية، وإنما أيضا أمام خطوط الطيران الأخرى التي وجهتها إسرائيل".

من جهتها، نقلت شبكة "إنديا توداي" الإخبارية الهندية (خاصة) عن "هآرتس" الإسرائيلية، في حينه، أن فتح السعودية مجالها الجوي أمام طائرات متوجهة إلى إسرائيل يعد "عملا نادرا".

وفيما أكدت مجلة "أوتلوك" الهندية (أسبوعية خاصة) أن السعودية لا تعترف رسميا بإسرائيل ولا تسمح بعبور أي طائرات متوجهة إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي، عنونت الصحيفة أن إعلان "هآرتس" موافقة الرياض على استخدام نيودلهي لمجالها الجوي يعد "نجاحا كبيرا للدبلوماسية" الهندية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زار الهند في كانون ثاني/ يناير الماضي ، تم خلالها توقيع اتفاقيات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات والمجالات، بما في ذلك الطاقة والسينما والإلكترونيات والسايبر، ورحلات مباشرة بين مطار بن غوريون ونيودلهي عبر الأجواء السعودية .