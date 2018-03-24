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حماس: الأيام القادمة ستثبت تورط مسؤولين بالسلطة بحادثة تفجير موكب الحمد الله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:00 - 24 مارس 2018
مكان زرع العبوة التي استهدفت موكب الحمد الله مكان زرع العبوة التي استهدفت موكب الحمد الله
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، إن إصرار مسؤولين بالسلطة على تكثيف اتهامهم إلى حركة حماس بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، هو "تأكيد على تورطهم المباشر فيها، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة".

واعتبر برهوم في تصريح نشره على حسابه في "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن رفض هؤلاء المسؤولين انتظار إعلان نتائج التحقيق، "يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة".

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في عملية التفجير والجهة التي تقف خلفها، وتعهدت بإعلان كافة التفاصيل بعد الانتهاء من كل التحقيقات.

 

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