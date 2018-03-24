كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

وافقت كوريا الشمالية على اقتراح من جارتها الجنوبية لإجراء محادثات في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل انعقاد قمة مقبلة.

وأبلغت كوريا الجنوبية، بيونج يانج، باعتزامها عقد المحادثات الخميس المقبل في بلدة بانمونجوم الحدودية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وزارة الوحدة في بيان اليوم السبت: "كوريا الشمالية سلمت موافقتها عبر قناة الاتصالات الحدودية اليوم قائلة انها سترسل وفدا يضم ثلاثة أعضاء برئاسة ري سون جون رئيس لجنة اعادة التوحيد السلمي".

وأضاف البيان أن "الحكومة ستقوم باستعدادات كاملة للقمة بين الكوريتين من خلال المحادثات المقررة يوم 29 آذار".

واجتمع ري مع وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشو ميونج جيون، في بانمونجوم يوم 9 يناير لعقد أول محادثات رسمية بين البلدين منذ أكثر من عامين. ونتج عن الاجتماع مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في أواخر أبريل.