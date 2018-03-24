انستجرام يجرى تغييرا جديدا لإرضاء المستخدمين

عد شكاوى المستخدمين من كيفية ترتيب وعرض المنشورات عبر انستجرام، قرر تطبيق الصور إجراء تغييرات لعرض المزيد من الصور ومقاطع الفيديو على نحو أقرب إلى التسلسل الزمنى.

ووفقا لموقع مجلة "تايم" البريطانية، كشف تطبيق مشاركة الصور الذى يمتلكه فيس بوك أنه من المرجح أن تظهر المشاركات الأحدث أولاً للمستخدمين، إذ يأتي التغيير بعد أن اشتكى المستخدمون من رؤية مشاركات قديمة، بعد تبديل التطبيق من طريقة العرض المعتمدة على التسلسل الزمنى في عام 2016.

وقال انستجرام عبر مدونته: "في ظل هذه التغييرات، لن تفوّت اللحظات التي تهمك". وأعلن انستجرام أيضًا إنه يختبر زر "المشاركات الجديدة" الذى سيسمح للمستخدمين بتحديث خلاصتهم بأنفسهم، بدلاً من الارتطام تلقائيًا إلى الأعلى عند تحديث التطبيق.

وأوضح انستجرام أنه سيتم إضافة المزيد من التحسينات على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

عد شكاوى المستخدمين من كيفية ترتيب وعرض المنشورات عبر انستجرام، قرر تطبيق الصورإجراء تغييرات لعرض المزيد من الصور ومقاطع الفيديو على نحو أقرب إلى التسلسل الزمنى. ووفقا لموقع مجلة "تايم" البريطانية، كشف تطبيق مشاركة الصور الذى يمتلكه فيس بوك أنه من المرجح أن تظهر المشاركات الأحدث أولاً للمستخدمين، إذ يأتى التغيير بعد أن اشتكى المستخدمون من رؤية مشاركات قديمة، بعد تبديل التطبيق من طريقة العرض المعتمدة على التسلسل الزمنى فى عام 2016. وقال انستجرام عبر مدونته: "فى ظل هذه التغييرات، لن تفوّت اللحظات التى تهمك". وأعلن انستجرام أيضًا إنه يختبر زر "المشاركات الجديدة" الذى سيسمح للمستخدمين بتحديث خلاصتهم بأنفسهم، بدلاً من الارتطام تلقائيًا إلى الأعلى عند تحديث التطبيق. وأوضح انستجرام أنه سيتم إضافة المزيد من التحسينات على مدى الأشهر القليلة المقبلة.



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http://www.alyoum8.net/news/17592