من هو المستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس 22 مارس/ آذار، على "تويتر" تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر، ورد بولتون في تدوينة بإعلان قبوله هذا المنصب.

فيما يلي 12 معلومة عن المحامي جون بولتون الذي بدأ حياته السياسية في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، واستقر به الحال مستشارا للأمن القومي في عهد ترامب، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، وصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، و"بي بي سي".

1- أحد صقور الحزب الجمهوري المتشددين.

2- كان له دور في إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.

3- تولى عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الأب.

4- عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

5- دعم قرار غزو العراق بقوة عام 2003.

6- أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.

7- يتبنى استراتيجية الحروب الوقائية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

8- يدعو لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران.

9- صاحب مقولة "القصف هو السبيل الوحيد لإيقاف النووي الإيراني".

10- يتبنى مواقف متشددة ضد روسيا.

11- يعارض انضمام أمريكا للمحكمة الجنائية الدولية.

12- يتسلم منصبه رسميا في 9 أبريل/ نيسان المقبل خلفا لهربرت ماكماستر.