أبل تبدأ الإنتاج التجريبي لهاتف ايفون XI

على الرغم من أنه من المحتمل ألا يتم الإعلان عن هاتف ايفون XI حتى سبتمبر المقبل، إلا أن شركة Apple يمكن أن تبدأ إنتاجه التجريبي قريبًا، من أجل منع تأخير وصوله للأسواق مثل ما حدث مع هاتف ايفون x العام الماضي.

وذكر تقرير من موقع DigiTimes الأمريكي، أن الإنتاج التجريبي لهاتف ايفون XI الجديد يمكن أن يبدأ في الربع الثاني من عام 2018، أى فى أى وقت من أبريل إلى يونيو، مستشهدا بمصادر من شركات التوريد التي تتخذ من تايوان مقرا لها.

هاتف ايفون XI وهذه الخطوة تأتى بسبب رغبة شركة أبل في تسليم هاتفها المقبل ايفون XI في أقرب وقت من إطلاقه رسميا، وضمان وجود وحدات الاستشعار 3D كافية لتلبية الطلبات المتوقعة على الهاتف الجديد المقرر أن يتم طرحه هذا العام بسعر أقل من 1000 دولار.

من الجدير بالذكر أن هاتف iPhone X لم يصل إلى المتاجر إلا بعد فترة من الإعلان عنه، مع انتشار شائعات عن تأخر الإنتاج الخاص بأجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد والمكونات الأخرى التي تسببت في انتظار بعض المستخدمين حول العالم لأسابيع بعد حجزه، لذا سيكون من المنطقي أن تأخذ أبل حذرها من تكرار هذا الأمر.

وتشير المصادر كذلك إلى أن الإنتاج الضخم لمجموعة هواتف ايفون الجديدة قد يبدأ في وقت مبكر من الربع الثالث من عام 2018، وهو ما سيعطى آبل الكثير من الوقت.