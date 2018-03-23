السلطات المصرية تمنع دخول طارق عز الدين و وعودات بسفره غداً

منعت السلطات المصرية مساء اليوم الجمعة دخول الأسير المحرر المريض طارق عز الدين، الى أراضيها، حيث كان عز الدين في طريقه الى الخارج لتلقي العلاج.

مصادر مطلعة أكدت بأن هناك اتصالات تجري على أعلى مستوى من قبل قيادة حركة الجهاد الإسلامي مع الجانب المصري، من أجل السماح له بالسفر، و أن هناك وعودات بأن يتم سفره صباح السبت.

و كان الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة طارق عز الدين غادر صباح اليوم الجمعة، القطاع عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات الخارجية بعد شهر ونصف على معانته من مرض "لوكيميا الدم" وحالته الصحية خطيرة جدا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي والعديد من المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية والصحفية ناشدت الرئيس المصري للتدخل السريع من اجل السماح بسفر "عز الدين" بشكل استثنائي عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج.

ويعدّ طارق عزالدين أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، ويشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.