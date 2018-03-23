"العال" الإسرائيلية تلجأ للقضاء للتحليق فوق السعودية

قال مسؤولون، الجمعة، إنه في الوقت الذي فتحت فيه السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى "إسرائيل"، فإن شركة طيران العال ستنقل معركتها للدخول إلى المجال الجوي السعودي إلى المحكمة العليا في "إسرائيل".

وأنهت رحلة طيران تاريخية دشنتها شركة الطيران الهندية (إير إنديا) حظرا استمر 70 عاما على عبور الطائرات المتجهة إلى "إسرائيل" أو القادمة منها، فيما ينظر إليه الكثيرون على أنه مؤشر إلى ذوبان للجليد في العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية. لكن سماح المملكة لشركة طيران "إسرائيلية" بدخول مجالها الجوي سيمثل تحولا دبلوماسيا كبيرا.

ولا تعترف السعودية بــ "إسرائيل"، ويتعين على شركة الطيران الوطنية "العال" أن تتخذ مسارا أكثر التفافا؛ لتفادي عبور المجال الجوي للمملكة، وهو ما قد يضيف ساعات إلى زمن رحلات الطيران.

وطلبت العال من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) المساعدة في دخول الأجواء السعودية. واتهمت أيضا حكومة بلدها، التي وافقت على المسار الجديد لشركة الطيران الهندية، بوضعها في موقف غير موات.

وقالت الشركة، في بيان: "تلك الموافقة، التي منحتها "إسرائيل"، تقدم ميزة كبيرة وغير عادلة لشركة طيران أجنبية، وتتعارض مع أي مبدأ للمعاملة بالمثل في عالم الطيران الدولي".

وقال مصدر مطلع إن الطعن القضائي سيُقدم أوائل الأسبوع القادم. وأكدت متحدثة باسم "العال" أن الشركة تعتزم تقديم شكواها إلى المحكمة العليا، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

ووصف وزير السياحة الإسرائيلي، أمس الخميس، باكورة رحلات إير إنديا بأنها إنجاز دبلوماسي، وقال إنه يجري مفاوضات لتدشين رحلات مماثلة مع الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران في الفلبين (لم يذكر اسمها).

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الفلبينية إن الشركة لا تجري أي محادثات لتدشين رحلات جوية. وأضاف قائلا: "نحن ندرسها، لكنها لن تكون في المستقبل القريب".