تركيا تخصص نحو 1.2 مليار دولار لإنشاء مطار الخرطوم الجديد

وقّعت وزارة المالية السودانية وشركة "سوما" التركية، اتفاقية لتشييد مطار الخرطوم الجديد بنظام "البوت"، بتكلفة قيمتها مليار و150 مليون دولار، على أن تنفذ الشركة المرحلة الأولى من المطار في 30 شهراً بتكلفة 800 مليون دولار.

ووقع نيابة عن حكومة السودان، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول محمد عثمان سليمان الركابي، فيما وقع عن شركة "سوما" التركية، سليم بورا، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقلت "شبكة الشروق" الإعلامية في السودان، التي أوردت الخبر اليوم، عن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، تأكيده "أن الاتفاقية تمثل منطلقاً جديداً في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في البلاد التي تتماشى مع سياسات الدولة الرامية لتمكين وإتاحة الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، للاستثمار بطرق حديثة ومنها نظام "البوت".

وأضاف: "إن الهدف النهائي من الاتفاق إنشاء مطار عالمي يليق بالسودان، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وإعطاء صورة مشرفة عن إمكانيات البلاد الاقتصادية، من خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".

وأشار إلى "أن دخول الشركات التركية في الاستثمار المباشر في مشاريع البنية الأساسية، سيشجع العديد من الشركات الدولية على الدخول في استثمارات مشابهة".

من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد التركي، الفاتح متين، أن شركة "سوما نجحت في أعمال الإنشاءات في 15 دولة منها 11 دولة في أفريقيا"، وتعهّد بإكمال المرحلة الأولى في 30 شهراً بدلاً من 36 شهراً الفترة المحددة في زمن الاتفاقية.

وقال: "إن السودان يعتبر بوابة أفريقيا، وسيتم فيه تنفيذ أكبر وأجمل مطار فيها، وحركة الطيران به تستوعب مليون شخص".

وأعلن عن زيارة سيقوم بها للبلاد في أيار (مايو) المقبل سيرافقه فيها عدد كبير من الشركات في مجال التعدين والثروة الحيوانية والزراعة، معلناً عن رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مشيراً إلى عودة الخطوط التركية لعملها في السودان في رحلاتها من تركيا إلى بورتسودان.

وتشهد العلاقات السودانية ـ التركية تطورا متسارعا منذ أول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان أواخر كانون أول (ديسمبر) الماضي، لمدة ثلاثة أيام، برفقة وفد ضم حوالي 200 رجل أعمال، وتم خلال الزيارة توقيع 22 اتفاقا بين البلدين في مجالات مختلفة.