إصابة 8 شبان أحدهما بجراح خطيرة خلال مواجهات شرق غزة

أصيب 8 شبان أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة خلال مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي مدينتي غزة وبيت حانون.

وأفاد مراسلنا، أن شاباً أصيب بعيار ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وتم نقله من مستشفى بيت حانون إلى الأندونيسي نظراً لخطورة حالته.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 8 مواطنين خلال المواجهات المندلعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة، إصابة شاب (18 عامًا) بجراح وصفت بالخطيرة شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة، وإصابة مواطنين اثنين أحدهما بقنبلة غاز في الوجه، والآخر بالقدم خلال المواجهات المندلعة شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وأكد الوزارة أن الطواقم الطبية تمكنت من نقل إصابتين لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وإصابة إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن مواجهات تندلع كل يوم جمعة على السياج الحدود الفاصل شرق قطاع غزة، في إطار التنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.